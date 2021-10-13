Полицейские обратились к рязанцам, пострадавшим от татарстанской фирмы

Информацию об этом опубликовали на сайте регионального УМВД.

Рязанские полицейские обратились к местным жителям, которые пострадали от татарстанской фирмы. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального УМВД .

Речь идет о фирме Finiko, которая расположена в Республике Татарстан. Компания с 2019 года привлекала деньги россиян, обещая доходность 20-30% в месяц, но в июле 2021 года перестала выплачивать деньги вкладчикам. Незадолго до этого Центробанк предупредил россиян, что эта компания имеет признаки финансовой пирамиды.

Если вы пострадали от действий этой фирмы, необходимо заявить об этом — позвонить в дежурную часть отдела МВД России по Рыбновскому району по телефону 8 (49137) 5-04-68 или по телефону 02 (102/112 — с мобильных операторов).