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В ТЦ «Атрон» закрылся пункт вакцинации
Объявление о его закрытии появилось на месте бывшего пункта.

В ТЦ «Атрон» закрылся пункт вакцинации. Объявление об этом появилось на месте бывшего пункта.

Он прекратил работу еще 1 октября. В региональном минздраве пояснили, что это произошло из-за низкой посещаемости.

«За последний месяц в пункт ежедневно обращались от двух до пяти человек. Сейчас медики проводят вакцинацию населения по месту основной деятельности в поликлинике городской клинической больницы № 4», — говорится в сообщении.

При этом в минздраве исключают, что пункт вакцинации в «Атроне» вновь возобновит работу в прежнем режиме из-за распространения коронавируса.