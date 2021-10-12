В ТЦ «Атрон» закрылся пункт вакцинации

Объявление о его закрытии появилось на месте бывшего пункта.

В ТЦ «Атрон» закрылся пункт вакцинации. Объявление об этом появилось на месте бывшего пункта.

Он прекратил работу еще 1 октября. В региональном минздраве пояснили, что это произошло из-за низкой посещаемости.

«За последний месяц в пункт ежедневно обращались от двух до пяти человек. Сейчас медики проводят вакцинацию населения по месту основной деятельности в поликлинике городской клинической больницы № 4», — говорится в сообщении.

При этом в минздраве исключают, что пункт вакцинации в «Атроне» вновь возобновит работу в прежнем режиме из-за распространения коронавируса.