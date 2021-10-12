В Рязани столкнулись «Мерседес» и автомобиль сотрудников ДПС

Инцидент случился на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова.

В Рязани произошло ДТП с участием автомобиля сотрудников ДПС. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился во вторник, 12 октября, на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова. На дороге столкнулись легковушка Mercedes-Benz и патрульный автомобиль ДПС.

По информации ведомства, автомобиль ДПС двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В ДТП никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.