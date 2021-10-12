В Рязани неизвестный зверь напал на животных и птиц

Зверь неоднократно нападал на хозяйство, убивая животных, птиц, кур, кроликов. Он разрывает решетки, сетки, выламывает двери в клетки и сараи, роет подкопы под забором.

В Дягилеве неизвестное животное нападает на местное хозяйство. Об этом сообщили в группе района «ВКонтакте».

По информации рязанцев, зверь неоднократно нападал на хозяйство, убивая животных, птиц, кур, кроликов. Он разрывает решетки, сетки, выламывает двери в клетки и сараи, роет подкопы под забором.

«В слабых местах просто разламывает себе проход. Около отравленных приманок и капканов есть следы. Но приманки не тронуты», — рассказала местная жительница.

Она сообщила, что полиция «разводит руками». На место приезжали сотрудники, которые зафиксировали факт нападения.

«Чего мы ожидаем?! Нападения и человеческой жертвы?» — задалась вопросом рязанка.