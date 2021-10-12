В России планируют ужесточить наказание за пьяную езду

Тех, кто повторно сел за руль пьяным предлагается пожизненно лишать «прав». МВД и Минздрав проработают обязательную постановку в наркодиспансеры на учет тех, кого лишили «прав» за пьяную езду.

В России планируют ужесточить наказание за пьяную езду. Об этом пишет « Коммерсант ».

Зампред правительства Марат Хуснуллин поручил подготовить свои предложения МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября. Вице-премьер заявил, что садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения. Он поручил рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания.

Тех, кто повторно сел за руль пьяным предлагается пожизненно лишать «прав».

МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией должны проработать «единый механизм прекращения (ограничения)» «прав» водителя на все виды транспорта. Также будут ограничиваться права на владение, хранение и ношение оружия. Кроме того, МВД и Минздрав проработают обязательную постановку в наркодиспансеры на учет тех, кого лишили «прав» за пьяную езду.