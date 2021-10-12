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В Роспотребнадзоре назвали условие для перевода школьников на «дистанционку»
По словам главы Роспотребнадзора, учащихся нужно отправлять на удаленное обучение, если в классе по причине болезни отсутствуют более 20% детей.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, в каком случае необходимо отправлять школьников на дистанционное обучение. Об этом передает РИА Новости.

По словам главы Роспотребнадзора, учащихся нужно отправлять на удаленное обучение, если в классе по причине болезни отсутствуют более 20% детей.

Попова отметила, что родители должны контролировать состояние здоровья детей. Она добавила, что случае перехода на удаленное обучение школьники должны находиться только дома, их контакты нужно минимизировать.

«Это, безусловно, должно быть организовано», — сказала глава Роспотребнадзора.