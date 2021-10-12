Семь рязанских улиц останутся без холодной воды

Воду отключат в среду, 13 сентября, с 9:30 до 18:00.

На семи рязанских улицах отключат воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воду отключат в среду, 13 сентября, с 9:30 до 18:00. В зону отключения попали следующие адреса:

улица 1-й Михайловский проезд;

улица 2-й Михайловский проезд;

улица 3-й Михайловский проезд;

улица Михайловка-Ямки;

улица Михайловское шоссе, дома с №№ 1 по 11, а также дома с №№ 2 по 144;

улица Московская;

улица Пойменная;

поселок Машинистов.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.