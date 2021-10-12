Семь рязанских улиц останутся без холодной воды
Воду отключат в среду, 13 сентября, с 9:30 до 18:00.
На семи рязанских улицах отключат воду. Об этом сообщил сайт мэрии.
Воду отключат в среду, 13 сентября, с 9:30 до 18:00. В зону отключения попали следующие адреса:
- улица 1-й Михайловский проезд;
- улица 2-й Михайловский проезд;
- улица 3-й Михайловский проезд;
- улица Михайловка-Ямки;
- улица Михайловское шоссе, дома с №№ 1 по 11, а также дома с №№ 2 по 144;
- улица Московская;
- улица Пойменная;
- поселок Машинистов.
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.