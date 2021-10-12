Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом общества

Об этом глава государства заявил на встрече с депутатами новой Госдумы.

Президент Владимир Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества. Об этом глава государства заявил на встрече с депутатами новой Госдумы, пишет РБК .

Для борьбы с этим «врагом» Путин пообещал выделить средства на меры соцподдержки в количестве 41,5 триллионов рублей в течение трех лет.

«У всех нас много общих сложных вызовов Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы граждан, миллионов наших людей», — сказал президент.

В течение месяца в Госдуме разработают дополнительные меры по поддержке граждан.

«И, конечно, базовая задача — это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса», — сказал Путин.