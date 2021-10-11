В Рязани полиция нашла без вести пропавшего уроженца Мордовии
Мужчина оказался 33-летним уроженцем республики Мордовия, объявленным в федеральный розыск полицией Москвы как без вести пропавшего.
В Рязани во время рейдов в одном из торговых центров нашли без вести пропавшего мужчину из Мордовии. Об этом сообщила
У мужчины не было средств индивидуальной защиты. У него при себе не было документов, удостоверяющих личность. Полицейские прошли вместе с ним на пост доверия.
Согласно базе данных, мужчина оказался 33-летним уроженцем республики Мордовия, объявленным в федеральный розыск полицией Москвы как без вести пропавшего.
Данные передали инициаторам розыска.