Полицейские раскрыли кражу трех лошадей в Тамбовской области

Инцидент случился в июле этого года в селе Новоспасское.

Рязанские полицейские раскрыли кражу трех лошадей в Тамбовской области. Подробности привела пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент случился в июле этого года в селе Новоспасское Первомайского района Тамбовской области. Там неизвестный украл трех молодых лошадей кабардинской породы с фермы одного из местных жителей. Сначала мужчина пытался самостоятельно найти пропавших животных — он опросил соседей, но позже обнаружил перерезанные веревки, которыми были привязаны лошади.

Тогда потерпевший обратился в полицию. Служебные собаки взяли след и в тот же день нашли животных в 25 километрах от хозяйства фермера. Лошади находились в отстойнике — их изъяли и вернули владельцу.

К краже оказался причастен житель Рязанской области. Он планировал вывезти животных на арендованном грузовом автомобиле и перепродать в другом регионе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Проводится дальнейший сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности.