Минприроды не выявило загрязнений воздуха под Рязанью
Воздух проверили после жалоб местных жителей. Передвижную лабораторию отправили в Турлатово в понедельник, 11 октября. Отмечается, что 8, 9 и 11 октября в деревне фиксировались превышения по сероводороду и диоксиду серы.
После жалоб рязанцев в Турлатове взяли пробы воздуха. Об этом
Воздух проверили после жалоб местных жителей. Передвижную лабораторию отправили в Турлатово в понедельник, 11 октября. Отмечается, что 8, 9 и 11 октября в деревне фиксировались превышения по сероводороду и диоксиду серы.
Лаборатория работала с 12 до 14 часов. Измерений с превышением ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявили. Также параллельный мониторинг газоанализатором ГАНГ показал, что результаты замеров соответствуют гигиеническим нормативам.
По данным рязанского управления гидрометцентра, в Рязани с 6 по 8 октября были неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Проверки продолжаются.