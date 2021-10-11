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Минприроды не выявило загрязнений воздуха под Рязанью
Воздух проверили после жалоб местных жителей. Передвижную лабораторию отправили в Турлатово в понедельник, 11 октября. Отмечается, что 8, 9 и 11 октября в деревне фиксировались превышения по сероводороду и диоксиду серы.

После жалоб рязанцев в Турлатове взяли пробы воздуха. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Воздух проверили после жалоб местных жителей. Передвижную лабораторию отправили в Турлатово в понедельник, 11 октября. Отмечается, что 8, 9 и 11 октября в деревне фиксировались превышения по сероводороду и диоксиду серы.

Лаборатория работала с 12 до 14 часов. Измерений с превышением ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявили. Также параллельный мониторинг газоанализатором ГАНГ показал, что результаты замеров соответствуют гигиеническим нормативам.

По данным рязанского управления гидрометцентра, в Рязани с 6 по 8 октября были неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Проверки продолжаются.