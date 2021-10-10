Момент гибели актера в Большом театре попал на видео

Момент ЧП, в результате которого погиб 37-летний артист Большого театра Евгений Кулеш, попал на видео. Также очевидцы рассказали о том, как произошла трагедия.

Момент ЧП, в результате которого погиб 37-летний артист Большого театра Евгений Кулеш, попал на видео. Также очевидцы рассказали о том, как произошла трагедия, пишут «Известия».

«Началась опера, все шло как надо, потом начала опускаться декорация, артисты начали петь, и, как я поняла, главный герой — царь (наверное), начал кричать: „Стоп, стоп, стоп, вызовите скорую!“ Мы все подумали, что это было задумано, но потом закрыли занавес, объявили антракт, и минут через 20-30 отменили представление. Один из главных героев, наверное, это был Садко, подошел к месту трагедии и сразу отошел, закрыв рот рукой», — рассказала зрительница.

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью артиста, в котором он служил с 2002 года. Следственный комитет России проводит доследственную проверку.

По данным источников, декорация была хорошо закреплена и по сюжету должна была опуститься вплотную к сцене. По неизвестным причинам под ней оказался артист.

В правоохранительных органах отметили, что Евгений Кулеш из-за шума мог не услышать, что ему пора отбегать от декорации, которая опускалась со скоростью 1,5-2 м/с.

Напомним, в Большом театре в субботу, 9 октября, во время оперы «Садко» погиб артист.