В Подмосковье семейная пара убила пенсионеров из-за жилплощади

Супругов разыскивает полиция

В Подмосковье разыскивают семейную пару. Их подозревают в убийстве пенсионеров из-за жилплощади, сообщает telegram-канал 112.

Мумифированный труп с многочисленными переломами ребер и спиленными ступнями обнаружили в одной из квартир в районе Одинцово. Недалеко от подъезда нашли тело женщины, спрятанное в «ГАЗель». По предварительным данным, смерть наступила более трех месяцев назад.

Убитыми могут быть супруги Ткаченко — 61-летний мужчина и 58-летняя женщина. К их смерти могут быть причастны их 31-летний сын Александр и его жена Анастасия. По основной версии, именно они могли расправиться с пенсионерами из-за квартирного вопроса.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодые люди выносили из дома ящики. Один из них успели погрузить в «ГАЗель», второй — оставили на лестничной площадке. В ящиках и находились трупы пенсионеров.