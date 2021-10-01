В МЧС сообщили подробности пожара на улице Боголюбова в Рязани
Вызов поступил в 14:21. Пожар произошел на площади 150 кв.м. На место выезжали пять единиц техники и 25 человек. Пожар локализовали в 14:50 на площади 80 кв.м.
В пятницу, 1 октября, Рязани на улице Боголюбова загорелись кирпичный дом, гараж, хозпостройка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Вызов поступил в 14:21. Пожар произошел на площади 150 кв.м. На место выезжали пять единиц техники и 25 человек. Пожар локализовали в 14:50 на площади 80 кв.м.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Информация уточняется.
Ранее видео с места пожара появились в соцсети.