Ушел из жизни рязанский ветеран Алексей Скорюков
Он являлся ветераном Великой Отечественной войны и старшиной первой статьи ВМФ.
В Рязани скончался ветеран Алексей Скорюков. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили «Рязанские ведомости».
Алексей Скорюков ушел из жизни 27 сентября. Он являлся ветераном Великой Отечественной войны и старшиной первой статьи ВМФ.
«Он вступил на палубу военного корабля юнгой. Получил морскую закалку и, оставив службу, до конца своей жизни на гражданской работе был верен законам морского братства. Будучи пенсионером, был постоянным гостем в школах района, встречался с учениками», — говорится в сообщении совета ветеранов Железнодорожного района Рязани.
Также слова скорби выразил комитет ветеранов ВМФ.
Фото «Рязанских Ведомостей»