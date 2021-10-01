Стали известны подробности пожара в Приокском
Возгорание произошло в доме № 5 по улице Космонавтов. Вызов поступил в 6:46. Пожар локализовали в 7:50.
В региональном ГУ МЧС прокомментировали пожар в Приокском, произошедший утром в пятницу, 1 октября.
Возгорание произошло в доме № 5 по улице Космонавтов. Вызов поступил в 6:46. Пожар локализовали в 7:50.
Площадь возгорания составила 8 кв.м. На место выезжали пять единиц техники и 20 человек личного состава.
Никто не пострадал.
Ранее появились фото и видео с пожаром в здании супермаркета «Пятерочка».