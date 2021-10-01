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Рязанцы потребовали у властей закрыть бордель с африканками в центре города
«День и ночь тут трудятся негритянки (афророссиянки?), все бы ничего, но контингент, который их посещает — это чаще всего кавказцы и гости ближнего среднеазиатского зарубежья», — говорится в сообщении.

Рязанцы сообщили, что на улице Вокзальной работает бордель. Информация об этом появилась в группе «Народный контроль Рязань» «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, бордель в доме № 85 по улице Вокзальной открылся в 2020 году.

«День и ночь тут трудятся негритянки (афророссиянки?), все бы ничего, но контингент, который их посещает — это чаще всего кавказцы и гости ближнего среднеазиатского зарубежья», — говорится в сообщении.

Очевидцы отмечают, что у местных жителей из-за этого возникли проблемы и неудобства.

«То туалет устроят в подъезде, то вымогают деньги у кого-нибудь из жильцов, то разбрызгают перцовый баллончик, устраивая между собой разборки», — отмечается в посте.

По словам автора, «жрицы любви» начали грабить своих посетителей в начале лета. Клиенты вызвали полицию. Когда правоохранители вскрывали дверь, разбудили полдома, поскольку все произошло в час ночи.

Соседи обратились в рязанское управление МВД с требованием закрыть бордель.

«Прошло полгода, притон не просто работает, а расширяется. В итоге такой „диверсификации“ в секс-притоне уже трудятся не две красавицы, а четыре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «стычки» между соседями и клиентами становятся серьезнее: месяц назад один из «посетителей» перепутал квартиру. Ему открыл дверь хозяин, с которым началась перепалка.

«Лицо кавказской национальности достал нож и со словами: „мне терять нечего, я в розыске“, начал им размахивать. Благо, быстро ретировался. Но в такой обстановке жить жутко и неприятно. Никому не пожелаешь», — пожаловались рязанцы.

В посте говорится, что участковый в ответ на обращение посмеялся и сказал, что не может помочь ничем, кроме штрафа.

«Теперь вопрос к руководству МВД. У нас должны тут народ перерезать, чтобы вы работать начали?» — возмутились местные жители.

Они потребовали у властей, региональных управлений СК и полиции решить проблему.