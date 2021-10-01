Рязанца осудили за расистские публикации в соцсети
Против него завели дело об административном правонарушении.
Рязанский суд вынес приговор местному жителю за расистские публикации в соцсети. Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда Рязани.
Мужчина на личной странице «ВКонтакте» разместил два изображения в виде поста с высказываниями о неполноценности группы лиц, объединенной по расовому признаку (негроидная раса). Тем самым он нарушил статью 13 Федерального закона
Против него завели дело об административном правонарушении.
Рязанца признали виновным. Ему назначили штраф.