\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
11°
Сбт, 02
13°
Вск, 03
13°
ЦБ USD 72.92 0.26 02/10
ЦБ EUR 84.46 0.15 02/10
Нал. USD 72.6 / 73.65 16:24
Нал. EUR 84.45 / 85.10 16:35
Новости
Публикации
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
5 часов назад
1 852
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
Вчера 11:26
2 156
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
3 265
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
4 445
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанца осудили за расистские публикации в соцсети
Против него завели дело об административном правонарушении.

Рязанский суд вынес приговор местному жителю за расистские публикации в соцсети. Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда Рязани.

Мужчина на личной странице «ВКонтакте» разместил два изображения в виде поста с высказываниями о неполноценности группы лиц, объединенной по расовому признаку (негроидная раса). Тем самым он нарушил статью 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Против него завели дело об административном правонарушении.

Рязанца признали виновным. Ему назначили штраф.