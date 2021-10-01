Режиссер сериала «Чикатило» Сарик Андреасян снимет фильм о жертвах скопинского маньяка

Художественный фильм снимут по мотивам книги «Исповедь узницы подземелья» одной из его жертв Екатерины Мартыновой.

Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о жертвах скопинского маньяка. Об этом этом сообщила « Газета.ru ».

Художественный фильм снимут по мотивам книги «Исповедь узницы подземелья» одной из его жертв Екатерины Мартыновой. Известно, что женщина сама будет консультировать создателей и актеров фильма. К съемкам приступят в 2022 году.

Контракт с автором книги Андреасян подписал еще на прошлой неделе.

Напомним, маньяк Виктор Мохов на протяжении почти четырех лет держал в подвале своего гаража в Скопине Рязанской области на глубине шести метров под землей двух девушек, которые попали туда в несовершеннолетнем возрасте. В 2004 году их удалось освободить.