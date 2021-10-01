Любимов сообщил, что региону предоставят кредиты на строительство школы и четырех детсадов

Об этом он заявил на встрече с рязанскими учителями, где поздравил их с профессиональным праздником.

В пятницу, 1 октября, губернатор Николай Любимов поздравил рязанских учителей с наступающим профессиональным праздником. Мероприятие прошло в областной филармонии.

Любимов отметил, что в регионе трудятся заслуженные педагоги, имеющие почетные звания, государственные награды.

«Главная оценка вашего труда — в успехах рязанских школьников и студентов. Хороших показателей они добиваются ежегодно, в том числе на олимпиадах и госэкзаменах. И очень отрадно, что отличный уровень знаний демонстрируют учащиеся не только городских школ», — сказал Николай Любимов.

Губернатор заявил, что это — результат системной работы в регионе. Глава области пообещал, что в Рязанской области продолжится обновление и строительство школ.

По его словам, в этом году сдадут две средние школы: в Сасове на 500 мест и в селе Просечье Александро-Невского района на 132 места. Кроме этого, в Кальном идет строительство школы на 1100 мест, которое планируют завершить в 2022 году.

«Мы пользуемся всеми инструментами государственной поддержки, которую сейчас нам дает федеральный центр. В ближайшее время региону предоставят инфраструктурные бюджетные кредиты, — заявил губернатор.

Он отметил, что одобрена заявка от Рязанской области на строительство школы и четырех детских садов в новых микрорайонах Рязани.

«Мы обязательно продолжим создавать нашим педагогам комфортные условия для жизни и реализации профессиональных планов, свежих идей и передового опыта. Мы и в дальнейшем будем поддерживать ваше стремление повышать свое мастерство, осваивать инновационные методики», — добавил Любимов.

Он поблагодарил педагогов за энтузиазм, плодотворную работу и пожелал новых успехов и благодарных учеников. Лучшим представителям системы образования Николай Любимов вручил федеральные и региональные награды.