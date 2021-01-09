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Переболевшим COVID-19 россиянам рассказали, как восстановить организм
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как восстановиться после коронавируса в домашних условиях. Во-первых, выздоровевшему человеку нужно включить в рацион большое количество антиоксидантов.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как восстановиться после коронавируса в домашних условиях. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Во-первых, выздоровевшему человеку нужно включить в рацион большое количество антиоксидантов, которые содержатся, например, в зеленом чае или цитрусовых. Это помогает восстановить баланс про- и противовоспалительных веществ в организме, убрать избыточную воспалительную реакцию.

«Сейчас очень хорошо развита индустрия БАДов, содержащих антиоксиданты, есть полипренолы — новое направление в регенерации на клеточном уровне, астаксантины, также есть отечественные препараты, как «Омега-3», «Омега-6», — сказал врач.

Во-вторых, по возвращении на работу нужно учитывать самочувствие — например, не выходить на полный рабочий день. Сразу после болезни будет расходоваться большой объем кислорода, который нужен для работы мышц и сердечно-сосудистой системы.

Также иммунолог рассказал, что серьезные физнагрузки могут затронуть нервную систему переболевшего и усилить остаточные воспалительные процессы в организме.

«Умственную и физическую нагрузку следует увеличивать постепенно», — пояснил Владимир Болибок.

Переболевший коронавирусом сразу не заразится повторно, так как в организме вырабатываются есть антитела. При этом возможность нового заражения не исключена полностью.