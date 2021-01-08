В России появится новый дорожный знак
На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. Знак «Фотовидеофиксация» станут устанавливать на трассах вне населенных пунктов в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в города и села.
На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановлению правительства.
Знак «Фотовидеофиксация» станут устанавливать на трассах вне населенных пунктов в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в города и села.
Ожидается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры.