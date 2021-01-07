Рождество в храмах встретили около десяти тысяч рязанцев

Перед службами кинологи с собаками обследовали территории вокруг храмов. Возле наиболее посещаемых — установили рамки металлодетекторов.

Рождество в рязанских храмах встретили около десяти тысяч жителей области. Об этом в четверг, 7 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В канун праздника безопасность рядом с 216 церквями в 159 населенных пунктах охраняли 550 полицейских, сотрудников Росгвардии и представителей народных дружин.

Перед службами кинологи с собаками обследовали территории вокруг храмов. Возле наиболее посещаемых — установили рамки металлодетекторов.

«Праздничные мероприятия прошли спокойно, каких-либо нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено», — отметили в полиции.

Ранее редакция публиковала фоторепортаж ночной службы из Христорождественского собора в Рязани.