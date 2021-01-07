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Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском кафедральном соборе
Несмотря на мороз и эпидемиологическую обстановку, в храм пришло много людей. Практически все находись в масках и старались держать дистанцию.

В ночь на 7 января в Христорождественском кафедральном соборе Рязани прошла рождественская служба.

Богослужение началось в 00:00. Литургию совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Несмотря на мороз и эпидемиологическую обстановку, в храм пришло много людей. Практически все находись в масках и старались держать дистанцию.

Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж с рождественской службы.