Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском кафедральном соборе
Несмотря на мороз и эпидемиологическую обстановку, в храм пришло много людей. Практически все находись в масках и старались держать дистанцию.
В ночь на 7 января в Христорождественском кафедральном соборе Рязани прошла рождественская служба.
Богослужение началось в 00:00. Литургию совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Несмотря на мороз и эпидемиологическую обстановку, в храм пришло много людей. Практически все находись в масках и старались держать дистанцию.
Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж с рождественской службы.