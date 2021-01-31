На рязанском вокзале выстроились силовики

На рязанском вокзале поставили дежурить правоохранителей. Колонна силовиков в обмундировании выстроилась перед зданием вокзала Рязань 1.

Фотографии опубликованы в соцсетях. Колонна силовиков в обмундировании выстроилась перед зданием вокзала Рязань 1.

Также в сети появилась фотография с десятком полицейских машин, которые припаркованы за Муниципальным культурным центром.

«На Победе готовится целая засада», — сообщает автор поста.

Напомним, в центр Рязани подогнали автозаки и полицейские машины. Горожане заметили подготовку к разгону несанкционированных митингов, которые сторонники Алексея Навального запланировали на воскресенье, 31 января.