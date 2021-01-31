На площади Победы начали собираться участники несанкционированного митинга

В воскресенье, 31 января, в центре Рязани начали собираться участники несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального. По словам корреспондента РЗН. инфо, пока обстановка спокойная.

В воскресенье, 31 января, в центре Рязани начали собираться участники несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального.

По словам корреспондента РЗН. инфо, пока обстановка спокойная, никто не выкрикивает лозунги и не стоит с плакатами.

На площади дежурит полиция.

Напомним, в центр Рязани подогнали автозаки и полицейские машины. Горожане заметили подготовку к разгону несанкционированных митингов, которые сторонники Алексея Навального запланировали на воскресенье, 31 января.