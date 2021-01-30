В Москве задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

На выходе из дома был задержан главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов,
Журналист успел сообщить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «якобы за участие в акции или призывы». Силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном.
По данным «Апологии протеста», журналисту вменяют нарушение закона о митингах (статья 20.2 КоАП).
К Смирнову
Напомним, в полиции призвали рязанцев не принимать участие в несогласованных митингах.
К горожанам обратился начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Рязанской области Андрей Бармин.