В Москве задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

В Москве задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Предположительно, журналисту вменяют нарушение закона о митингах.

На выходе из дома был задержан главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, сообщается на сайте.

Журналист успел сообщить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «якобы за участие в акции или призывы». Силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном.

По данным «Апологии протеста», журналисту вменяют нарушение закона о митингах (статья 20.2 КоАП).

К Смирнову выехал адвокат Алан Гамазов. К 14:30 Смирнова привезли в отдел полиции по Тверскому району.

Напомним, в полиции призвали рязанцев не принимать участие в несогласованных митингах.

К горожанам обратился начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Рязанской области Андрей Бармин.