\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
Сбт, 30
-5°
Вск, 31
ЦБ USD 76.25 0.06 30/01
ЦБ EUR 92.3 0.17 30/01
Нал. USD 75.5 / 76.99 15:03
Нал. EUR 91.71 / 92.45 09:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
Вчера 13:57
3 022
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
7 881
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
15 956
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
22 января 09:56
1
16 931
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полиция обратилась к рязанцам из-за призывов к участию в несанкционированных митингов
Рязанцев предупредили об ответственности за участие в несанкционированных митингах 31 января и призывов к участию в них. В полиции призвали рязанцев не принимать участие в подобных акциях.

Полиция выпустила ролик об участии рязанцев в несанкционированных митингах и призывам к этому. К горожанам обратился начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Рязанской области Андрей Бармин.

Он предупредил об ответственности за участие в несанкционированных митингах 31 января и призывов к участию в них.

«За подобные призывы и участие в мероприятие предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованные публичные мероприятия, а также любые провокационные действия о стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правонарушителей привлекут к предусмотренной законом ответственности», — сказал Бармин.

В полиции призвали рязанцев не принимать участие в несогласованных митингах.