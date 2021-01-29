Полиция обратилась к рязанцам из-за призывов к участию в несанкционированных митингов

Рязанцев предупредили об ответственности за участие в несанкционированных митингах 31 января и призывов к участию в них. В полиции призвали рязанцев не принимать участие в подобных акциях.

Полиция выпустила ролик об участии рязанцев в несанкционированных митингах и призывам к этому. К горожанам обратился начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Рязанской области Андрей Бармин.

Он предупредил об ответственности за участие в несанкционированных митингах 31 января и призывов к участию в них.

«За подобные призывы и участие в мероприятие предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованные публичные мероприятия, а также любые провокационные действия о стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правонарушителей привлекут к предусмотренной законом ответственности», — сказал Бармин.

В полиции призвали рязанцев не принимать участие в несогласованных митингах.