В Касимове откроют новый музей

Музей денег начнет работу 30 января. Он расположится в доме №10-а на улице Соборной. В экспозицию войдут банкноты и монеты разных стран — от Кубы до Палау. Посетителей также ждут мастер-классы по чеканке монет.

В Касимове откроют новый музей. Об этом сообщил местный туристский информационный центр.

Музей денег начнет работу 30 января. Он расположится в доме №10-а на улице Соборной.

В экспозицию войдут банкноты и монеты разных стран — от Кубы до Палау. Посетителей также ждут мастер-классы по чеканке монет.

«Нельзя не сказать, что большую роль в этом проекте сыграл полученный грант Фонда Президентских грантов, средства которого послужили отправной точкой для реализации идеи», — добавили в туристском информационном центре.