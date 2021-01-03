В Рязанской области за сутки трое человек скончались от коронавируса

В Рязанской области за сутки трое человек скончались от коронавируса. Выявили 134 новых случая заражения (всего за время пандемии 18 565), выздоровевших 98 (всего 16 941).

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Рязанской области коронавирус унес жизни трех человек. Выявили 134 новых случая заражения (всего за время пандемии 18 565), новых выздоровевших 98 (всего 16 941). За время пандемии от коронавируса скончались 168 жителей области.

В России за сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 150 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 613 (10,8%) без клинических проявлений.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 19 847 человек. Выписано за весь период — 2 618 882. За последние сутки умерли 504 человек. Умерло за весь период — 58 506.