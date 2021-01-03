\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 03
-3°
Пнд, 04
-3°
Втр, 05
-4°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 73.9 / 77.1 00:24
Нал. EUR 91.2 / 91.79 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
Вчера 11:55
3 225
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
8 816
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
10 287
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
29 декабря 2020 14:48
13
11 476
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области за сутки трое человек скончались от коронавируса
В Рязанской области за сутки трое человек скончались от коронавируса. Выявили 134 новых случая заражения (всего за время пандемии 18 565), выздоровевших 98 (всего 16 941).

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Рязанской области коронавирус унес жизни трех человек. Выявили 134 новых случая заражения (всего за время пандемии 18 565), новых выздоровевших 98 (всего 16 941). За время пандемии от коронавируса скончались 168 жителей области.

В России за сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 150 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 613 (10,8%) без клинических проявлений.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 19 847 человек. Выписано за весь период — 2 618 882. За последние сутки умерли 504 человек. Умерло за весь период — 58 506.