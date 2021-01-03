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Из-за пожара в рязанской пятиэтажке эвакуировали пять человек
В Рязани 2 января произошел пожар в пятиэтажке на улице Магистральной. Эвакуировали пятерых человек. Есть пострадавшие.

В доме на улице Магистральной в Рязани 2 января произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 23:07, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Загорелась однокомнатная квартира в многоквартирном пятиэтажном кирпичном доме. Огонь повредил мебель. Эвакуировали пятерых человек. Есть пострадавшие.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место выезжали три расчета, работали 13 пожарных.