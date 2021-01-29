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Из-за перекрытия центра Рязани изменится схема движения общественного транспорта
В воскресенье, 31 января, в Рязани перекроют центр города. Проезд транспорта запретят с 10:00, проезд будут открывать по мере необходимости.

В воскресенье, 31 января, в Рязани перекроют центр города. Проезд транспорта запретят с 10:00, проезд будут открывать по мере необходимости.

На это время изменится схема движения общественного транспорта:

  • автобусы №4, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 41, 46, 47, 53, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 95 на участке пути между остановками «ТД Барс» и «Дом художника» проследуют по улице Вокзальной в прямом и обратном направлении;
  • автобусы №30, 50, 70, 71, 82, 91 на участке пути между остановками «ТД Барс» и «УРТ» проследуют по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней в прямом и обратном направлении;
  • автобусы №2 на участке пути между остановками «Вокзал Рязань-2» и «УРТ» проследуют по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней в прямом и обратном направлении;
  • автобусы №58 на участке пути между остановками «ТД Барс» и «Автошкола» проследуют по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней, Высоковольтной в прямом и обратном направлении;
  • автобусы №49 на участке пути между остановками «Дом художника» и «улица Чкалова» проследуют по улице Вокзальной в прямом и обратном направлении;
  • троллейбусы №5 на участке пути между остановками «Дом художника» и «улица Чкалова» проследуют по улице Вокзальной в прямом и обратном направлении;
  • троллейбусы №1, 8, 9, 10, 16, 17 при жвижении из микрорайона Московский проследуют до остановки «ТД Барс», далее в обратном направлении.