31 января перекроют центр Рязани

Автомобилистов попросили не парковаться с 22:00 30 января до 15:00 31 января на Первомайском проспекте, Малом шоссе от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы, парковочной площадке за МКЦ, проезде Завражнова, улице Чкалова от Первомайского проспекта до улицы Вокзальной.