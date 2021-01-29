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31 января перекроют центр Рязани
Автомобилистов попросили не парковаться с 22:00 30 января до 15:00 31 января на Первомайском проспекте, Малом шоссе от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы, парковочной площадке за МКЦ, проезде Завражнова, улице Чкалова от Первомайского проспекта до улицы Вокзальной.

В воскресенье, 31 января, перекроют центр Рязани. Об этом сообщили в мэрии.

С 10:00 проезд транспорта запретят:

  • по улице Чкалова от Первомайского проспекта до пересечения с улицей Вокзальной;
  • на участке от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улице;
  • по Малому шоссе;
  • по Первомайскому проспекту от улицы Вокзальной до улицы Дзержинского;
  • по участку от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС по проезду Завражнова.

Движение будет открываться по мере необходимости.

Автомобилистов попросили не парковаться с 22:00 30 января до 15:00 31 января на Первомайском проспекте, Малом шоссе от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы, парковочной площадке за МКЦ, проезде Завражнова, улице Чкалова от Первомайского проспекта до улицы Вокзальной.

Из-за перекрытия центра Рязани изменится схема движения общественного транспорта.