31 января перекроют центр Рязани
Автомобилистов попросили не парковаться с 22:00 30 января до 15:00 31 января на Первомайском проспекте, Малом шоссе от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы, парковочной площадке за МКЦ, проезде Завражнова, улице Чкалова от Первомайского проспекта до улицы Вокзальной.
В воскресенье, 31 января, перекроют центр Рязани. Об этом сообщили в мэрии.
С 10:00 проезд транспорта запретят:
- по улице Чкалова от Первомайского проспекта до пересечения с улицей Вокзальной;
- на участке от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улице;
- по Малому шоссе;
- по Первомайскому проспекту от улицы Вокзальной до улицы Дзержинского;
- по участку от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС по проезду Завражнова.
Движение будет открываться по мере необходимости.
Автомобилистов попросили не парковаться с 22:00 30 января до 15:00 31 января на Первомайском проспекте, Малом шоссе от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы, парковочной площадке за МКЦ, проезде Завражнова, улице Чкалова от Первомайского проспекта до улицы Вокзальной.
Из-за перекрытия центра Рязани изменится схема движения общественного транспорта.