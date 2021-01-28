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Власти пригрозили рязанцам уголовной ответственностью за незаконные митинги
Власти обратили внимание, что если дети или подростки идут на несанкционированный митинг, то им грозит ответственность «наравне с прочими участниками правонарушения».

В четверг, 28 января, оперштаб при рязанском правительстве пригрозил уголовной ответственностью за незаконные митинги. Жителям области напомнили про режим повышенной готовности и запрет на все массовые мероприятия.

Власти обратили внимание, что если дети или подростки идут на несанкционированный митинг, то им грозит ответственность «наравне с прочими участниками правонарушения».

«К ним применяется наказание в административном и уголовном порядке статей 20.2 и 20.2.2. КРФ об АП и статьи 212.1. УК», — уточнил оперштаб.

Ранее полиция предупредила рязанцев о наказании за участие в несанкционированном митинге 31 января.