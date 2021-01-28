Полиция предупредила рязанцев о наказании за участие в несанкционированном митинге

За призывы и участие в мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Сотрудники правоохранительных органов будут реагировать на правонарушения

Полиция предупредила рязанцев о наказании за участие в несанкционированном митинге 31 января. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что за призывы и участие в мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов будут реагировать на правонарушения и «предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка».

Полиция призвала рязанцев не участвовать в несанкционированных митингах и соблюдать требования правоохранителей.