Полиция предупредила рязанцев о наказании за участие в несанкционированном митинге
За призывы и участие в мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Сотрудники правоохранительных органов будут реагировать на правонарушения
Полиция предупредила рязанцев о наказании за участие в несанкционированном митинге 31 января. Сообщение опубликовала
Отмечается, что за призывы и участие в мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.
«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов будут реагировать на правонарушения и «предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка».
Полиция призвала рязанцев не участвовать в несанкционированных митингах и соблюдать требования правоохранителей.