В центре Рязани закрыли подпольный игровой клуб

Полицейские при силовой поддержке сотрудников СОБР регионального Управления Росгвардии обыскали нежилое помещение в доме на улице Горького, где работал клуб с электронным оборудованием. С его помощью посетители за деньги запускали «программу с признаками азартной игры».

В центре Рязани закрыли подпольный игровой клуб. Об этом в четверг, 28 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников СОБР регионального Управления Росгвардии обыскали нежилое помещение в доме на улице Горького, где работал клуб с электронным оборудованием. С его помощью посетители за деньги запускали «программу с признаками азартной игры».

На входе в игорный клуб установили систему видеонаблюдения. Попасть туда можно было, позвонив на специальный номер телефона.

Из клуба изъяли восемь комплектов электронного оборудования. По версии оперативников, игорный бизнес организовали горожанки 38 и 48 лет.

На женщин завели дело по части 2 статьи 171.2 УК («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Они находятся под подпиской о невыезде.