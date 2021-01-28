Пятеро рязанцев открыли нелегальный игровой клуб

Заведение располагалось в цокольном этаже здания на Заводском проезде. Незаконным бизнесом с июля по октябрь 2020 года занимались пять горожан в возрасте от 31 до 50 лет.

Пятеро рязанцев открыли нелегальный игровой клуб. Об этом в четверг, 28 января, сообщил региональный следком.

Заведение располагалось в цокольном этаже здания на Заводском проезде. Незаконным бизнесом с июля по октябрь 2020 года занимались пять горожан в возрасте от 31 до 50 лет.

На злоумышленников завели уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Еще один подпольный игровой клуб нашли на улице Горького. На двух организовавших его рязанок следователи также завели уголовное дело.