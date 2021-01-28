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Следователи ищут пропавшего в декабре 34-летнего рязанца
О мужчине ничего неизвестно с 23 декабря. Он исчез, а его машину нашли припаркованной около неиспользуемого здания ДПС на выезде из Касимова.

Следователи расследуют уголовное дело по факту исчезновения 34-летнего Сергея Комарова. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

О мужчине ничего неизвестно с 23 декабря. В этот день он был в кальянной в Касимове. В 22:30 Комаров покинул заведение, сообщив знакомым, что собирается домой. Он уехал на машине Volkswagen Passat темно-синего цвета. На следующий день автомобиль нашли припаркованным около неиспользуемого здания ДПС на выезде из Касимова.

Приметы: рост около 180 см, крепкого телосложения, волосы русые (короткие), глаза серые.

На момент исчезновения был одет: в легкую джинсовую куртку с белым меховым воротником, белый свитер, черные брюки, черные кроссовки с красными шнурками.

Следователи попросили сообщить о мужчине в Касимовский межрайонный следственный отдел по телефону: 8 (49131) 2-24-64 или следственное управление СК России по Рязанской области по телефону: 8 (4912) 21-81-69, или в органы полиции — 02.