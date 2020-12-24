В Касимове пропал 34-летний мужчина
О мужчине ничего неизвестно с 23 декабря. Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
В Касимове пропал 34-летний Сергей Комаров. Об этом сообщила группа поискового отряда «
О мужчине ничего неизвестно с 23 декабря.
Приметы: рост 180 см, полного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Был одет: джинсовая куртка с белым меховым воротником, черные брюки, черные кроссовки, темно-синяя шапка.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.