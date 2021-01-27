В Рязанской области заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19

Стационарно открылись пункты в Ермишинском, Кадомском, Клепиковском, Сараевском районах. Об этом в среду, 27 января, сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

В Рязанской области заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом в среду, 27 января, сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

«Старт дали Шацкая межрайонная больница и Сасовский межрайонный медицинский центр. Вакцинировались жители трех населенных пунктов, около ста человек», — написал на своей странице в соцсети министр.

Стационарно открылись пункты в Ермишинском, Кадомском, Клепиковском, Сараевском районах.

«Подключаются другие районы и, конечно же, все поликлиники в Рязани, — добавил Прилуцкий. — В начале февраля начнет движение мобильный прививочный пункт ОКБ по городу Рязани».

Глава минздрава также рассказал, сколько рязанцев привились от COVID-19.