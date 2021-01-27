Глава минздрава рассказал, сколько рязанцев привились от COVID-19

В среду, 27 января, глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий на своей странице в соцсети рассказал, сколько жителей региона вакцинировались от COVID-19. По его словам, прививки сделали три тысячи человек.

В среду, 27 января, глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий на своей странице в соцсети рассказал, сколько жителей региона вакцинировались от COVID-19. По его словам, прививки сделали три тысячи человек.

Прилуцкий уточнил, что в области в наличии есть почти 20 тысяч доз вакцины.

27 января в регионе заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19.