Умер актер из «Вечного зова» и «Ликвидации» Юрий Лахин

Заслуженному артисту РСФСР было 68 лет. По данным Е1.RU, Лахин в декабре вылечился от коронавируса, но позже у него нашли осложнения. Актера госпитализировали, около месяца он был в больнице.

Умер актер из «Вечного зова» и «Ликвидации» Юрий Лахин. Об этом в среду, 27 января, в своем Facebook написал драматург Николай Коляда.

Заслуженному артисту РСФСР было 68 лет. Коляда уточнил, что Лахин продолжительное время болел.

По данным Е1.RU , Лахин в декабре вылечился от коронавируса, но позже у него нашли осложнения. Актера госпитализировали, около месяца он был в больнице.

На счету Юрия Лахина более трех десятков фильмов и телепроектов. Широкую известность ему принесли роли в сериалах «Вечный зов», «Ликвидация», «Молодежка».

Кадр из сериала «Ликвидация»