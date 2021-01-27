Рязанку избила пациентка психбольницы

Женщина шла с работы и разговаривала по телефону, когда сзади на нее набросились. От удара пострадавшая упала на асфальт, где ее продолжила бить незнакомка. На крики о помощи никто из прохожих не среагировал.

Рязанку избила пациентка психбольницы. Инцидент произошел в Рыбном около железной дороги.

Женщина шла с работы и разговаривала по телефону, когда сзади на нее набросились. От удара пострадавшая упала на асфальт, где ее продолжила бить незнакомка. На крики о помощи никто из прохожих не среагировал.

Пострадавшая написала заявление в полицию, нападавшую задержали, но позже отпустили.

Выяснилось, что она состоит на учете в психбольнице.

«Теперь меня ждет долгое восстановление. У меня сотрясение мозга, гематома за ухом, не разгибаются пальцы на руке. Также пострадал телефон», — заявила женщина.