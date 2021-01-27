На рязанскую пенсионерку завели дело за драку с дворником

Накануне около магазина на улице Дзержинского 56-летняя пенсионерка ругалась с 81-летним дворником. По предварительной информации, во время конфликта она бросала куски люда в сторону мужчины и повредила припаркованную машину. Горожанка отняла у дворника ледоруб и угрожала убить его этим инструментом.

На рязанскую пенсионерку завели дело за драку с дворником. Об этом в среду, 27 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Накануне около магазина на улице Дзержинского 56-летняя пенсионерка ругалась с 81-летним дворником. По предварительной информации, во время конфликта она бросала куски люда в сторону мужчины и повредила припаркованную машину. Горожанка отняла у дворника ледоруб и угрожала убить его этим инструментом.

Очевидцы вызвали полицию.

На пенсионерку завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ей грозит до двух лет тюрьмы.

Специалисты устанавливают ущерб, причиненный автомобилю.

Ранее сообщалось, что до приезда полиции разбушевавшуюся пенсионерку пытались удержать двое мужчин.