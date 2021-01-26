Рязанка подралась с двумя мужчинами и закидала машину кусками льда

Горожанка стала предъявлять претензии пожилому дворнику из-за того, что поскользнулась. Во время ссоры она повалила мужчину на землю и пыталась вонзить в него ледокол.

Рязанка подралась с двумя мужчинами и закидала машину кусками льда. Об этом во вторник, 26 января, сообщает «КП».

По данным издания, этот случай произошел около магазина на улице Дзержинского. Горожанка стала предъявлять претензии пожилому дворнику из-за того, что поскользнулась. Во время ссоры она повалила мужчину на землю и пыталась вонзить в него ледокол. Злоумышленнице помешала другая рязанка.

Свидетельница случившегося выбежала из машины, выбила ледокол у женщины и помогла подняться мужчине. Дворник скрылся, а злоумышленница попыталась открыть машину, в которую вернулась помешавшая ей рязанка.

«Женщина не успокоилась, — рассказала свидетельница, — сначала пыталась открыть машину, свернула зеркала, а затем стала кидаться кусками льда. Я позвала на помощь коллег, благо, наш офис находится недалеко, и вызвала полицию».

К приезду полицейских женщина устроила потасовку с одним из работников магазина. Двое мужчин оттащили ее и «заблокировали до приезда наряда ППС».

В полиции сообщили, что, по предварительным данным, женщина была пьяна. Оперативники начали доследственную проверку.