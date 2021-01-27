Любимов: шесть рязанских предприятий готовы взаимодействовать с партнерами из Японии

В среду, 27 января, губернатор Николай Любимов провел деловую встречу в режиме онлайн с представителями Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO).

В среду, 27 января, губернатор Николай Любимов провел деловую встречу в режиме онлайн с представителями Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO).

На встрече презентовали торгово-экономический потенциал Рязанской области для японского бизнеса. По словам губернатора, регион благодаря своему географическому положению, резервам энергоресурсов и свободным индустриальным площадкам представляет интерес для японских инвесторов.

«Наш товарооборот с Японией составляет полтора миллиона долларов в год и будет расти. Есть успешные проекты, которые уже воплощены в жизнь, — например, предприятие „Татсуно РУС“, в создание которого были вложены японские инвестиции», — отметил Любимов.

Глава региона сообщил, что готовность взаимодействовать с партнерами из Японии заявляют шесть рязанских предприятий, в числе которых НИИ ГРП «Плазма», заводы «Тяжпрессмаш» и КРЗ.

«Мы активно привлекаем в область иностранных инвесторов, и эта работа приносит результаты, — сказал губернатор. — Уверен, что сотрудничество с Японией очень перспективно и принесет взаимную пользу».