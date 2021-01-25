Синоптики спрогнозировали рекордную температуру в Европейской России
Тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. За счет этого в первой половине недели ожидаются высокие температуры
В последнюю неделю января жителей Европейской России ждут высокие температуры. Об этом передает
Он отметил, что тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. За счет этого в первой половине недели ожидаются высокие температуры — от 0 до +3, +4 градусов. Специалист назвал их близким к максимально зафиксированным за весь период наблюдений.
По словам Вильфанда, последние пять дней января и первые два дня февраля считаются самыми холодными за зиму в России. На этой неделе температура будет на 10-13 градусов выше нормы.
Синоптик добавил, что аномальное тепло ожидается также на юге, востоке ЦФО, Западной Сибири и Якутии.