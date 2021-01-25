Синоптики спрогнозировали рекордную температуру в Европейской России

Тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. За счет этого в первой половине недели ожидаются высокие температуры

В последнюю неделю января жителей Европейской России ждут высокие температуры. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он отметил, что тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. За счет этого в первой половине недели ожидаются высокие температуры — от 0 до +3, +4 градусов. Специалист назвал их близким к максимально зафиксированным за весь период наблюдений.

По словам Вильфанда, последние пять дней января и первые два дня февраля считаются самыми холодными за зиму в России. На этой неделе температура будет на 10-13 градусов выше нормы.

Синоптик добавил, что аномальное тепло ожидается также на юге, востоке ЦФО, Западной Сибири и Якутии.