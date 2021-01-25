Рязанские СМИ направили коллективный запрос губернатору о задержаниях 23 января

Рязанские СМИ направили коллективный запрос информации губернатору, главам УМВД и Росгвардии о задержаниях 23 января.
Публикуем запрос:
Губернатору Рязанской области
Любимову Николаю Викторовичу,
начальнику УМВД по Рязанской области
Алаю Владимиру Анатольевичу,
начальнику управления Росгвардии
по Рязанской области
Лачеву Виктору Михайловчу
от представителей СМИ Рязанской области
запрос информации.
Уважаемый Николай Викторович! Уважаемый Владимир Анатольевич! Уважаемый Виктор Михайлович!
23 января в Рязани прошли массовые задержания участников протестной акции в поддержку Алексея Навального. Никакой официальной информации о задержаниях нет. Просим в рамках своей компетенции сообщить:
- Сколько человек, по официальным данным, задержано 23 января?
- Почему полиция применяла силу к участникам акции? В частности, рязанский правозащитник Александр Бехтольд, 70 лет, был избит.
- Какова судьба задержанных?
- Для чего было обострять ситуацию выставлением в городе техники, которая фактически не вела никаких работ, сужала пространство, создавала опасную скученность? Елка, которую якобы разбирали на площади Ленина, до сих пор стоит не разобранная.
- Какие структуры и на каком основании «глушили» связь в середине дня на пл. Победы?
- Почему, несмотря на объявленный главой администрации Рязани «субботник» по уборке снега, даже центральные улицы по-прежнему утопают в слякоти?
Шеф-редактор Рязанского портала «YA62.ru» Мойсеюк Александр Витальевич,
главный редактор ИА «РЗН.инфо» Смольянинова Наталья Сергеевна,
главный редактор рязанского бюро «Новой газеты» Фролов Алексей Геннадьевич,
главный редактор сетевого издания «Вид сбоку» Смирнов Константин Михайлович,
шеф-редактор издания «Pro Город Рязань» Измайлов Марлен Ильич,
корреспондент портала «7×7» Вулих Екатерина Владимировна