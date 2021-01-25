\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
Втр, 26
Срд, 27
ЦБ USD 74.86 0.5 26/01
ЦБ EUR 91.15 0.74 26/01
Нал. USD 74.81 / 76.6 14:21
Нал. EUR 91.16 / 91.8 14:21
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
7 153
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
22 января 09:56
1
7 818
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
20 января 16:31
11 577
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
20 января 11:49
15 463
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские СМИ направили коллективный запрос губернатору о задержаниях 23 января
23 января в Рязани прошли массовые задержания участников протестной акции в поддержку Алексея Навального. Никакой официальной информации о задержаниях нет.

Рязанские СМИ направили коллективный запрос информации губернатору, главам УМВД и Росгвардии о задержаниях 23 января.

Публикуем запрос:

Губернатору Рязанской области

Любимову Николаю Викторовичу,

начальнику УМВД по Рязанской области

Алаю Владимиру Анатольевичу,

начальнику управления Росгвардии

по Рязанской области

Лачеву Виктору Михайловчу

от представителей СМИ Рязанской области

запрос информации.

Уважаемый Николай Викторович! Уважаемый Владимир Анатольевич! Уважаемый Виктор Михайлович!

23 января в Рязани прошли массовые задержания участников протестной акции в поддержку Алексея Навального. Никакой официальной информации о задержаниях нет. Просим в рамках своей компетенции сообщить:

  • Сколько человек, по официальным данным, задержано 23 января?
  • Почему полиция применяла силу к участникам акции? В частности, рязанский правозащитник Александр Бехтольд, 70 лет, был избит.
  • Какова судьба задержанных?
  • Для чего было обострять ситуацию выставлением в городе техники, которая фактически не вела никаких работ, сужала пространство, создавала опасную скученность? Елка, которую якобы разбирали на площади Ленина, до сих пор стоит не разобранная.
  • Какие структуры и на каком основании «глушили» связь в середине дня на пл. Победы?
  • Почему, несмотря на объявленный главой администрации Рязани «субботник» по уборке снега, даже центральные улицы по-прежнему утопают в слякоти?

Шеф-редактор Рязанского портала «YA62.ru» Мойсеюк Александр Витальевич,

главный редактор ИА «РЗН.инфо» Смольянинова Наталья Сергеевна,

главный редактор рязанского бюро «Новой газеты» Фролов Алексей Геннадьевич,

главный редактор сетевого издания «Вид сбоку» Смирнов Константин Михайлович,

шеф-редактор издания «Pro Город Рязань» Измайлов Марлен Ильич,

корреспондент портала «7×7» Вулих Екатерина Владимировна