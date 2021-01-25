Путин рассказал, чем может заняться после президентства

Разговор об этом зашел, когда главу государства попросили прокомментировать фильм Алексея Навального о «дворце» в Геленджике. Путин опроверг это, отметив, что из всего указанного в видео заинтересован в виноделии, но «как видом деятельности, а не как бизнесом».

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему было бы интересно заняться виноделием, но не в качестве бизнеса. Об этом он сообщил во время видеосвязи со студентами в понедельник, 25 января.

Разговор об этом зашел, когда главу государства попросили прокомментировать фильм Алексея Навального о «дворце» в Геленджике.

Путин опроверг это, отметив, что из всего указанного в видео заинтересован в виноделии, но «как видом деятельности, а не как бизнесом».

Он сообщил, что хотел бы пойти работать советником к Борису Титову — владельцу «Абрау-Дюрсо».

«Он у меня сейчас советник. Я когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист в области права», — сказал Путин.

Титов позже отреагировал на это высказывание. Он отметил, что «в мире не найдется предпринимателя, который бы не согласился или отказался от такого предложения».

«А тем более я могу сказать, что в области права Владимир Владимирович очень хорошо знает винодельческую отрасль», — сказал Титов.