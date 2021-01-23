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Житель Рязанской области получил срок за распространение хакерской программы
Житель Ряжска получил срок за распространение хакерской программы. Он разместил на сайте в открытом доступе компьютерную программу SQL Dumper, чтобы увеличить посещаемость ресурса.

Житель Ряжска получил срок за распространение хакерской программы. Прокуратура области в Ряжском районном суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, распространившего программу, «заведомо предназначенную для нейтрализации средств защиты компьютерной информации».

Доказательствами, собранными сотрудниками УФСБ по Рязанской области, в ходе предварительного расследования установлено, что мужчина в декабре 2018 года разместил на сайте в открытом доступе компьютерную программу SQL Dumper, чтобы увеличить посещаемость ресурса. По данным УФСБ, программа была установлена 5000 раз, сайт содержал более 95 000 пользователей.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ, и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу.